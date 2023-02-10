В Днепре до конца дня остановили электротранспорт и отключили внешнее освещение
10 февраля после ракетного удара РФ в Днепре остановили весь электротранспорт и отключили внешнее освещение.
Об этом сообщил мэр Борис Филатов.
Судя по его словам, их работа будет возобновлена не ранее, чем завтра.
Напомним, что в Днепропетровской области превентивно вводили экстренные отключения света во время ракетной атаки.
"Страна" подробно рассказывала о последствиях российской ракетной атаки 10 февраля. Уже известно о прилетах по ТЭС и ГЭС.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.
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