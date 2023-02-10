Ситуация на Кременском направлении "остается тяжелой, но полностью контролируемой", заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

"Наибольшее количество обстрелов и атак все-таки на Кременском направлении. Там они постоянно стреляют из тяжелых калибров, подключают тяжелую технику, танки. Они уже пытаются там развивать некоторый успех, но на данный момент, несмотря на то, что нашим бойцам тяжело, они полностью контролируют ситуацию", - заявил он.

По словам Гайдая, россияне планируют идти до Лимана.

Украинские венные находятся в обороне, но после получения западной техники смогут идти в контрнаступление, заявил Гайдай.

Напомним, Гайдай заявлял, что россияне фактически начали наступление в Луганской области 9 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска наступают на пяти направлениях и обстреливают Краматорск. По данным генштаба, армия РФ ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Тем временем война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.