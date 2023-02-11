В Харькове и Харьковской области и сегодня остается угроза ракетных ударов и атак дронов. Предупреждение об этом опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Олег Синегубов.

Вчера регион подвергался обстрелам в течение всего дня. Первый ракетный удар произошел в девятом часу утра, последняя атака "шахедов" - глубокой ночью.

Были выведены из строя объекты энергетики, ранены люди.

По данным Синегубова, под обстрел попали 17 городов области, а уже на утро 11 февраля в Харькове ввели специальные графики аварийных отключений для 12 очередей.

Вчера после атаки РФ около 15% города было обесточено. Ракетные удары РФ также привели к отключениям интернета в Харькове, Запорожье и еще трех областях Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 352-го дня войны. Произошла 14-я по счету ракетная атака России по Украине. За сутки на Украину обрушилось около сотни ракет разных типов, из которых была сбита 61. Во многих регионах возобновились аварийные отключения. Сильнее всего пострадали Харьков, Хмельницкий и Запорожье.

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