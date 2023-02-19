Британская разведка обобщила информацию об аэростатах, замеченных над территорией Украины в течение минувшей недели.

Теме аэростатов посвящена свежая сводка разведки, опубликованная в Твиттере Минобороны Великобритании.

Как сказано в посте, 15 февраля украинские вооруженные силы заметили над Киевом несколько аэростатов с подвешенными под ними радиолокационными отражателями. Украинские официальные лица сообщили, что они сбили не менее шести из них.

Ранее, 12 февраля, ВВС Украины сообщили о наблюдении аэростатов над восточной частью Днепра. Вполне вероятно, что воздушные шары были российскими. Возможно, запуск шаров представляет собой новую тактику России по сбору информации об украинских системах ПВО и принуждению ВСУ к расходованию ценных запасов ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов, допустили в разведке.

14 февраля обнаружение объекта в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов, напомнили в разведке. Существует реальная возможность того, что это был российский воздушный шар, дрейфовавший из воздушного пространства Украины.

15 февраля мы писали, что в воздушном пространстве столицы было выявлено около шести вражеских целей. Это были шары, которые перемещались под действием ветра, по ним работала ПВО.

В связи с этим в ВСУ сообщили, что Украина начала применять шары над территорией РФ еще в прошлом году.