С 25 февраля начинается новый этап программы обмена старых ламп накаливания на новые энергосберегающие LED-лампы. Если до этого услуга была доступна в городах и поселках городского типа Украины, кроме временно оккупированных территорий, то теперь ею могут воспользоваться жители сел.

Об этом сообщается на правительственном портале.

В правительстве напомнили, что программа стартовала 30 января. Подать заявку на замену можно в "Дие", а получить лампы - в отделении "Укрпочты".

В частности, воспользоваться услугой смогут и жители прифронтовых сел Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. В целом по отделениям "Укрпочты" в селах распределят 6,6 млн. LED-ламп.

Подать заявление через "Дию" смогут жители сел, где работают автоматизированные отделения "Укрпочты". В других населенных пунктах получить энергосберегающие лампы можно без предварительного заказа в приложении.

Чтобы подать заявление через "Дию":

авторизуйтесь в "Дие";

выберите опции "Услуги – Обмен лампочек";

укажите контактный номер телефона и отделение "Укрпочты", в котором хотите получить лампы;

укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.

Если среди перечня населенных пунктов нет вашего, обратитесь непосредственно в отделение "Укрпочты" с паспортом, ИНН и лампами для обмена.

За все время украинцы подали заявления об обмене более 3,5 млн ламп через "Дию". Обмен производится по общей программе правительства Украины и Европейского Союза.

Мы писали, что к середине февраля миллион украинцев обменяли лампы на "Укрпочте".