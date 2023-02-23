С 25 февраля жители сел смогут принять участие в программе по замене ламп на энергосберегающие
С 25 февраля начинается новый этап программы обмена старых ламп накаливания на новые энергосберегающие LED-лампы. Если до этого услуга была доступна в городах и поселках городского типа Украины, кроме временно оккупированных территорий, то теперь ею могут воспользоваться жители сел.
Об этом сообщается на правительственном портале.
В правительстве напомнили, что программа стартовала 30 января. Подать заявку на замену можно в "Дие", а получить лампы - в отделении "Укрпочты".
В частности, воспользоваться услугой смогут и жители прифронтовых сел Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. В целом по отделениям "Укрпочты" в селах распределят 6,6 млн. LED-ламп.
Подать заявление через "Дию" смогут жители сел, где работают автоматизированные отделения "Укрпочты". В других населенных пунктах получить энергосберегающие лампы можно без предварительного заказа в приложении.
Чтобы подать заявление через "Дию":
- авторизуйтесь в "Дие";
- выберите опции "Услуги – Обмен лампочек";
- укажите контактный номер телефона и отделение "Укрпочты", в котором хотите получить лампы;
- укажите тип и количество светодиодных ламп, которые хотите получить.
Если среди перечня населенных пунктов нет вашего, обратитесь непосредственно в отделение "Укрпочты" с паспортом, ИНН и лампами для обмена.
За все время украинцы подали заявления об обмене более 3,5 млн ламп через "Дию". Обмен производится по общей программе правительства Украины и Европейского Союза.
Мы писали, что к середине февраля миллион украинцев обменяли лампы на "Укрпочте".