Посол Китая в Европейском союзе Фу Конг заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель могут посетить Китай в первой половине 2023 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайскую государственную газету Global Times.

Подготовка к визиту двух высших должностных лиц ЕС идет полным ходом, и ожидается, что в ближайшее время начнутся "очень частые взаимные визиты на высоком уровне" между ЕС и Китаем, сказал Фу в интервью, опубликованном в пятницу.

Обе стороны заняли разные позиции в отношении длившейся год войны на Украине, при этом дипломаты ЕС критикуют отказ Китая назвать конфликт вторжением или призвать к уходу России с территории Украины. Фу сказал в интервью, что гнев ЕС на Китай из-за Украины был "очень иррациональным" и что Китай не хотел, чтобы этот вопрос повлиял на развитие связей с блоком.

В декабре Фу сказал, что война поставила Китай в очень сложное положение в его отношениях с ЕС, после того как Мишель во время визита в Пекин в начале декабря призвал президента Китая Си Цзиньпина использовать влияние страны на Россию из-за войны на Украине.

Reuters отмечает, что после того, как министерство иностранных дел Китая опубликовало в пятницу документ с изложением своей позиции в отношении войны, главный дипломат ЕС в Китае Хорхе Толедо выразил репортерам "озабоченность" по поводу некоторых частей документа.

"Там нет упоминания об агрессоре, что странно, потому что ясно, что есть агрессор. Так что это немного настораживает", - сказал Толедо.

Напомним, что вчера о намерении посетить Китай в начале апреля сообщил и президент Франции Эммануэль Макрон.

Тем временем война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 367-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.