Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил на упреки в адрес украинской власти, что она не предупредила население о российском вторжении.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, власть имела несколько таких дат (ноябрь, декабрь, 15 января и так далее), поэтому точно спрогнозировать будущие события не могла.

"Уже после вторжения мы получили трофейную карту псковских десантников одной из частей, которая непосредственно должна была заходить по маршруту на этой карте и там были даты, когда выдавали карты. По этим картам мы поняли, что она должна была быть выдана 20 числа. Там была дата "20.02". Такие карты выдаются за день до начала войны, до активных боевых действий. Это было перечеркнуто. И потом была вторая дата: 22 февраля", – объяснил Данилов.

Тем не менее, он попросил вспомнить, что 23 февраля в стране было введено чрезвычайное положение. То есть, надо понимать, таким образом населению было послано косвенное предупреждение.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский не ответил по сути на вопрос - не жалеет ли он, что до вторжения убеждал всех, что войны не будет. И не чувствует ли он личную ответственность за то, что украинцы не знали реальной информации об угрозе войны. Зеленский сказал лишь, что 24 февраля был в Киеве. И что он приложил все усилия, чтоб деоккупировать территории.

Тем временем война в Украине продолжается уже 368-й день. Мы следим за новостями 26 февраля в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбирается, почему год назад Путин начал вторжение, а Зеленский в него не верил.