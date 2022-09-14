Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинские власти готовились к полномасштабной войне с Россией, но пытались избежать массовой паники, поэтому и не сообщали об этом населению.

Об этом он сообщил в интервью Wirtualna Polskа.

У секретаря СНБО спросили, почему украинские политики успокаивали общество на фоне неоднократных предупреждений американской разведки.

"Почему украинцы прямо не услышали, что начнется полномасштабная война? Вам не кажется, что тогда удалось бы избежать многих жертв?", - спросили журналисты издания.

"Если бы мы не готовились к войне, мы бы сегодня не сидели в этом кабинете, а российские танки были бы в Варшаве, Праге или Вильнюсе. Мы защищаем не только свою землю, но и всю Европу. Это достаточное доказательство тому, что подготовка к войне велась. Другое дело, что мы не могли допустить паники. Первой задачей россиян была дестабилизация общества. Если бы вспыхнула массовая паника, никто не справился бы с ней. На совести Путина все жертвы среди мирного населения и никто не спешит привлекать его к ответственности", - заявил Данилов.

Ранее Владимир Зеленский также отвечал на вопрос, что он сказал бы тем украинцам, которые недовольны тем, что власть не предупредила их о нападении России и они не смогли подготовиться к войне. Зеленский заявил, что в период с декабря по конец февраля украинцы выводили деньги из экономики, и эта возможность не ограничивалась.

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 202-го дня войны. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября ВСУ освободили 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов под Харьковом. Как выяснилось, контрнаступление именно в Харьковской области - это идея американцев. Также на войне появились иранские дроны. Судя по опубликованным фото, ВСУ сбили первый такой беспилотник, который использовался российскими войсками.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, почему в публикациях о роли Сырского в харьковском наступлении увидели подкоп под Залужного.