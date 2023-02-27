Командующий ВМС Украины рассказал, какую территорию Черного моря нужно освободить ВСУ
На сегодня, ВСУ нужно освободить более 70 тысяч квадратных километров Черного моря.
Об этом сообщил командующий Военно-Морских сил (ВМС) ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа.
"Сегодня 25 тысяч квадратных километров украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли России, опасаясь уничтожения", - заявил он, добавив, что "это примерно площадь Одесской или Харьковской областей".
По словам Неижпапы, если в первые дни полномасштабного вторжения российский флот можно было невооруженным глазом увидеть у берегов Одессы, то сейчас армия РФ уже не подходит к контролируемым Украиной берегам.
Напомним, вчера Зеленский назвал количество оккупированных РФ населенных пунктов в Украине.
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