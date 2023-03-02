Китай предупреждает своих банкиров о необходимости придерживаться линии Коммунистической партии. Им внушают, чтобы они изменили свое мышление, свой гедонистический образ жизни и перестали копировать западные обычаи.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, финансистам предложено отказаться от любви к роскоши.

"Директивы главного органа страны по борьбе с взяточничеством являются лишь последним признаком того, что кампании президента Си Цзиньпина по ужесточению контроля Коммунистической партии над финансовой системой предстоит пройти долгий путь… Это произошло вслед за внезапным исчезновением одного из ведущих инвестиционных банкиров Китая и увольнением десятков чиновников в течение последних 18 месяцев в ходе самого масштабного подавления коррупции в финансовом секторе за всю историю. В своем предупреждении на прошлой неделе Центральная комиссия Китая по проверке дисциплины заявила, что банкиры должны отказаться от претензий на то, чтобы быть финансовой элитой", – говорится в публикации.

Как полагают эксперты, все эти события говорят об одном: Коммунистическая партия будет управлять всем, включая экономическую и финансовую сферы. Политики ставят финансовую отрасль на первое место, воспринимают ее в качестве смазки для плавного развития, и если экономика пойдет на спад, обвинят этот сектор.

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