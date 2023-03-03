В Киеве в ночь на 3 марта горело отделение полиции Печерского района. Предварительная причина - аварийный режим работы в электросети.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Пострадавших нет, спасателям удалось ликвидировать пожар не дав огню распространиться.

Напомним, 25 февраля в Киеве был масштабный пожар на Подоле. По данным СМИ, горело складское помещение с легковоспламеняющимися веществами.

Позже в Киеве потушили пожар на складе. Впервые в столице для борьбы с огнем применили специального робота.

Тем временем война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.