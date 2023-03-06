Генштаб озвучил данные по военным потерям РФ по состоянию на 6 марта
За сутки украинские военные уничтожили 650 человек личного состава армии России, 9 танков, 11 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 3 марта ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 153 770 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3423 (+9),
- боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11),
- артиллерийских систем – 2433 (+7),
- РСЗО – 488,
- средства ПВО ‒ 250 (+2),
- самолетов - 302,
- вертолетов – 289,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15),
- крылатые ракеты ‒ 873,
- корабли/катера ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8),
- специальная техника ‒ 234 (+2)
Отмечается, что данные уточняются.
Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.
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