Война в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За сутки украинские военные уничтожили 650 человек личного состава армии России, 9 танков, 11 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 3 марта ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около 153 770 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3423 (+9),
  • боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11),
  • артиллерийских систем – 2433 (+7),
  • РСЗО – 488,
  • средства ПВО ‒ 250 (+2),
  • самолетов - 302,
  • вертолетов – 289,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15),
  • крылатые ракеты ‒ 873,
  • корабли/катера ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8),
  • специальная техника ‒ 234 (+2)

Отмечается, что данные уточняются.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов. 

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.

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