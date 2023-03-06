За сутки украинские военные уничтожили 650 человек личного состава армии России, 9 танков, 11 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 3 марта ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 153 770 (+650) человек ликвидировано,

танков ‒ 3423 (+9),

боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11),

артиллерийских систем – 2433 (+7),

РСЗО – 488,

средства ПВО ‒ 250 (+2),

самолетов - 302,

вертолетов – 289,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15),

крылатые ракеты ‒ 873,

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8),

специальная техника ‒ 234 (+2)

Отмечается, что данные уточняются.

Война в Украине продолжается уже 376-й день. Мы следим за новостями 6 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 375-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Россияне резко активизировались на участке между Марьинкой и Авдеевкой. Военное командование Украины предупреждает об опасности новой ракетной атаки. Она может начаться в любой момент. При этом россияне отходят от тактики массированных ударов и переходят к более точечному поражению интересующих их объектов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о событиях минувших суток.