Зеленский ввел в состав Ставки нового замминистра обороны
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего первого замминистра обороны Александра Павлюка, назначенного на должность 14 февраля.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Ранее Павлюк был командующим группировкой Сил и средств обороны Киева.
Напомним, в феврале были проведены обыски у бывшего замминистра обороны Александра Миронюка. У него обнаружили диван, набитый пачками 500-гривенных купюр.
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