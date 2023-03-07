Начиная с сегодняшнего дня, 7 марта, в Харькове, где не включают фонари с начала полномасштабной войны, вечером будут подсвечивать центральные автомагистрали и наиболее загруженные автодороги.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Со вторника уличные фонари будут работать с 18 часов до 19:30 в тестовом режиме. Со временем в городе будут расширять географию включений и увеличивать время работы фонарей.

Терехов напомнил, что после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину уличное освещение в городе не использовалось из соображений безопасности. Однако, его словам, темнота на дорогах привела к ДТП, в которых пострадали люди.

Ранее сообщалось, что в Харькове 150 тысяч жителей остались без жилья из-за войны.

Также мы писали, что в середине февраля Терехов заявил, что Харьков вернулся к статусу города-миллионника.

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