Киберспециалисты СБУ фиксируют попытки российских спецслужб собрать разведывательную информацию об Украине под видом представителей иностранных СМИ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как отмечается, российские спецслужбы обращаются к медийщикам и другим профильным работникам через специализированные интернет-платформы и профессиональные форумы украинских журналистов. Там россияне размещают запросы на получение данных "от имени сотрудников" известных зарубежных медиа якобы для подготовки "сюжетов" или "документальных фильмов" о войне РФ против Украины.

В первую очередь, спецслужбы РФ хотят собрать информацию о результатах ракетных ударов, в частности, о местах "прилетов" и последствиях.

"В случае предоставления соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы "объявлений" обещают "гонорар". Полученная таким образом информация нужна агрессору для корректировки повторных воздушных атак на украинские объекты", – отметили в СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители уже проводят комплексные мероприятия с целью привлечения к ответственности причастных к такой разведывательно-подрывной деятельности РФ.

В СБУ попросили украинцев быть бдительными и сразу сообщать в правоохранительные органы о подозрительных "запросах" от неизвестных пользователей.

Напомним, Россия усилила кибератаки против гражданского сектора Украины.

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