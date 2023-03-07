Министерство обороны Венгрии заявило, что участвует в подготовке военных медиков из Украины.

Об этом сообщает венгерский портал 24.hu.

"Позиция Венгрии не изменилась: мы на стороне мира и не поддерживаем никаких шагов, которые ведут к эскалации войны - именно поэтому мы не отправляем в Украину ни оружия, ни солдат.

Тем не менее, как соседняя страна, в рамках крупнейшей гуманитарной акции в истории Венгрии, Венгрия помогает тем, кто попал в беду, и тем, кто нуждается в помощи.

В духе этого мы оказали помощь в лечении раненых украинских солдат, а Вооруженные силы Венгрии также участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях", - заявили в министерстве.

Заявление было сделано после того, как министр обороны Словакии Ярослав Надь в понедельник заявил, что украинские военные проходят подготовку в Венгрии.

Напомним, в Офисе президента назвали Венгрию "адвокатом дьявола" за призывы к переговорам по Украине.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что война Украины с Россией не дело Венгрии.

Отметим, что Орбана пригласили в Украину после того, как в январе он сравнил Украину с Афганистаном, и назвал ее ничейной землей.