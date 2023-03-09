Россия планирует масштабную провокацию на украинско-белорусской границе, ее освещением будет заниматься телеведущий Владимир Соловьев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Утверждается, что Соловьев приедет на границу, а 11 марта организует телемост и прямую трансляцию с места событий.

"Цель провокации - создание враждебного общественного мнения об Украине со стороны белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил Беларуси в войне на стороне РФ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в ГУР заявляют, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.

Напомним, Беларусь недавно обвинила Украину в атаке на российский самолет А-50, базировавшийся под Минском. В Киеве свою причастность опровергли.

В британской разведке заявляли, что вероятное повреждение российского самолета A-50 приведет к ограничению воздушных операций РФ.

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