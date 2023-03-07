Белорусские СМИ показали кадры задержания подозреваемых в организации взрывов на аэродроме в Мачулищах. О задержании 20 человек и зачистках сегодня заявлял президент Александр Лукашенко.

На видео задержанный заявил, что "действовал по приказу СБУ". Он назвался Николаем Швецом, гражданином Украины, и сообщил, что попал на территорию РБ через Россию.

Белорусские оппозиционные издания ранее заявляли, что все исполнители этой акции смогли выехать за границу.

Напомним, ранее в сети появилось видео приземления беспилотника на российский самолет А-50 в Беларуси.

Оппозиционные журналисты находили подтверждение, что самолет получил повреждение. Власти Беларуси утверждали, что видимых повреждений нет и даже показывали видео самолета А-50 на военном аэродроме под Минском.

Однако сегодня президент Беларуси сказал, что самолет в результате происшествия получил повреждения и находится на ремонте. При этом он назвал повреждения незначительными и сказал, что борт "даже президента встречал", когда Лукашенко вернулся из Пекина. Тем не менее, россияне прислали в Мачулищи новый самолет, сообщил он.

В британской разведке заявляли, что вероятное повреждение российского самолета A-50 приведет к ограничению воздушных операций РФ.

Украина своей причастности не подтверждает. В России официально не комментируют повреждения самолета.