Россия не использует воздушное пространство Беларуси для атак по Украине. Сейчас РФ наносит удары с территории Рязанской области, а также с восточного и южного направления.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Из Беларуси наверное несколько месяцев назад были пуски "шахедов", по Днепру они шли на Киевскую область, их сбивали. Сейчас Беларусь, ее воздушное пространство не используется. Даже для тех же ударов ракетами С-300, С-400. Поэтому сегодня имеем запуски из Рязанской области, также с восточного, южного направления", - заявил Игнат.

Ранее сообщалось, что польские военные начали строить противотанковые заграждения на границе с Беларусью.

Также мы писали, что РФ перебрасывает на Донбасс до тысячи прошедших в Беларуси обучение военных.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о последних событиях.