В Германии бьет рекорды продаж антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без перемен"
В Германии бьет рекорды продаж антивоенный роман Эриха Марии Ремарка о Первой мировой "На Западном фронте без перемен".
Об этом сообщает агентство dpa.
В январе и феврале продажи книг увеличились втрое по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.
Издатели связывают высокий интерес к роману с успехом немецкой экранизации, у которой девять номинаций на "Оскар".
Роман вышел в 1929 году, повествует о 19-летнем добровольце, отправившемся на фронт.
Сам Ремарк называл роман "попыткой рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов".
Отметим, что, согласно опросам, большинство немцев (72%) опасаются, что война в Украине может затронуть Германию.
Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц обращался к немцам со специальным видеообращением, в котором пообещал, что война в Украине не приблизится к границам Германии.
Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.
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