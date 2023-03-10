В Германии бьет рекорды продаж антивоенный роман Эриха Марии Ремарка о Первой мировой "На Западном фронте без перемен".

Об этом сообщает агентство dpa.

В январе и феврале продажи книг увеличились втрое по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Издатели связывают высокий интерес к роману с успехом немецкой экранизации, у которой девять номинаций на "Оскар".

Роман вышел в 1929 году, повествует о 19-летнем добровольце, отправившемся на фронт.

Сам Ремарк называл роман "попыткой рассказать о поколении, которое погубила война, о тех, кто стал ее жертвой, даже если спасся от снарядов".

Отметим, что, согласно опросам, большинство немцев (72%) опасаются, что война в Украине может затронуть Германию.

Также сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц обращался к немцам со специальным видеообращением, в котором пообещал, что война в Украине не приблизится к границам Германии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

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