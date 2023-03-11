В субботу, 11 марта, в Венгрии произошло масштабное ДТП. На трассе под Будапештом столкнулись 42 автомобиля. Пострадали 36 человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Венгрии.

"11 марта 2023 года около 14:25 на 26-м километре трассы М1 на выезде из столицы столкнулись пять грузовых и 37 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП сгорело 19 автомобилей. Всего пострадали 36 человек - 13 получили тяжелые ранения, а еще один - травмы, опасные для жизни.

Сообщается, что после аварии полиция перекрыла трассу в обоих направлениях.

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Также "Страна" рассказывала, что под Ровно гололед спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадали восемь машин. Несколько из них слетели в кювет. Сообщалось, что виновником масштабной аварии стал водитель грузовика. Он не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и дистанцию.

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