Политкоординатор постпредства Великобритании при ООН Фергус Экерсли выступил на заседании Совета безопасности на русском, чтобы подтвердить, что его страна не является русофобской.

"Мы не русофобы. У нас есть исторические отношения между нашими странами. Мы вместе сражались в двух мировых войнах. В нашей стране глубоко уважают богатое культурное наследие России. Я сам семь лет изучал русский язык, его историю и замечательную литературу", – сказал он.

Затем британский представитель по-английски добавил, что Великобритания "не хочет, чтобы Россия потерпела крах как государство", а, наоборот, желает, чтобы "Россия была процветающим и стабильным государством".

Ранее глава МИД Словакии также вспомнил русский язык, которым послал на х… премьера Венгрии Виктора Орбана.

Война в Украине продолжается уже 384-й день. Мы следим за новостями 14 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 383-го дня войны. В районе Бахмута продолжались жесткие бои. Командующий Сухопутных войск Сырский охарактеризовал ситуацию там как сложную. В РФ активно обсуждали, что Украина может готовить наступление на южном направлении. Также вчера Россия согласилась на продление зернового соглашения, но только на два месяца.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, почему западные СМИ пишут об "украинском следе" в подрыве "Северных потоков".