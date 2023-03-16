В Черном море наблюдается нетипичная активность россиян и количество их корабельной группировки.

Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Всего там находятся 20 объектов, среди которых четыре ракетоносителя, в т.ч. один подводный, а также вспомогательная техника, заявила Гуменюк.

Предположительно, корабли там находятся с целью сбора остатков сбитого американского беспилотника, заявили в ОК "Юг".

Тем временем глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, как сообщает Deutsche Welle, заявил, что Россия вряд ли сможет поднять обломки американского беспилотника со дна моря.

По его словам, беспилотник, скорее всего, разрушен, вся представляющая ценность информация с него больше недоступна, и он находится на глубине более 1200 метров.

Ранее в Белом доме заявили, что США вряд ли смогут достать обломки упавшего в Черное море беспилотника.

Как сообщалось, директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что Россия "обязательно будет работать" над тем, чтобы поднять дрон. По его словам, технически эта задача выполнима.

Между тем корреспондентка CNN Наташа Бертран со ссылкой на источники сообщала, что американские военные удаленно уничтожили "конфиденциальное программное обеспечение" со сбитого дрона MQ-9 Reaper.