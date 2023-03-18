В Сети появилось видео с большой колонной военной техники ВСУ западного производства.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

В кадре видны американские бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и HMMWV M1152A1. А также британские бронеавтомобили Husky TSV и Wolfhound MRAP.

Дата и место съёмки неизвестны.

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Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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