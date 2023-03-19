Вайоминг стал первым штатом в США, запретившим использование таблеток для аборта.

Об этом пишет Axios.

Теперь на его территории нельзя назначать, выпускать, распространять, продавать и использовать любые лекарственные средства с целью совершения аборта. Штраф за нарушение - 90 тысяч долларов или шесть месяцев тюрьмы. При этом женщинам, которые сделают медикаментозный аборт, наказание не грозит.

Запрет вступит в силу в июле.

Ранее мы писали, что в США гигант репродуктивного здоровья Planned Parenthood оборудует мобильную клинику для абортов на границе штатов Кентукки и Миссури, чтобы помочь женщинам, которым по закону запрещено делать эту процедуру.

Клиника будет работать в южном Иллинойсе и ездить вдоль границы между соседними Кентукки и Миссури, чьи законодательные органы приняли почти полный запрет абортов.

Напомним, в прошлом году американский суд постановил, что аборт является "вопросом глубокой моральной и социальной важности". Решение не означает, что аборты в США неконституционны, но оставляет за отдельными штатами право решать, защищать ли право на аборт.

Вскоре после решения суда ряд штатов запретили аборты, в частности Миссури и Техас.