Зама командующего Центральным округом России подозревают в коррупции при строительстве воинских частей
В России возбудили уголовное дело в отношении замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого по подозрению во взяточничестве.
Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Также Драгомирецкий подозревается в систематическом получении так называемых откатов от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию одной из воинских частей в Подмосковье.
"По предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. В преступную схему входил и начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан накануне и сейчас находится в СИЗО. Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден сегодня признать свою вину и даже написать явку с повинной", - рассказал Хинштейн.
Позже российские СМИ сообщили, что Драгомирецкий сознался в получении откатов.
Напомним, что с недавних пор в России за критику военных теперь можно получить 15 лет тюрьмы.
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