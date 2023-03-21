Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о своем телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"Проинформировал Джейка Салливана о текущей ситуации на фронте, в том числе на самых сложных направлениях в Донецкой области. Акцентировал на важности скорейшего предоставления силам обороны Украины дополнительного вооружения и боеприпасов и поблагодарил за очередной пакет помощи", – написал Ермак в своем телеграм-канале.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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