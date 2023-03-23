В отличие от Запада, где визит Си Цзиньпина в Москву вызвал поток критики и тревожных прогнозов, в Офисе президента Украины прокомментировали это событие в "победном" ключе.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона заявил, что руководство России "не достигло желаемых результатов" от приезда Си Цзиньпина.

"Думаю, что Путин возлагал гораздо большие надежды на результаты этого визита для себя, для России. И даже половина, а, может, даже и две трети этих ожиданий не оправдались для России. Действительно, никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайским лидером занято не было", - сказал он.

Мы анализировали итоги визита Си Цзиньпина в Москву и его последствия для Украины.

Между тем война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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