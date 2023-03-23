Спасатели завершили разбор завалов общежития под Киевом. Число погибших в результате удара РФ увеличилось
Ночью спасатели закончили разбирать завалы на территории профлицея в Ржищеве Киевской области, куда вчера ударили российские дроны.
Об этом ГСЧС сообщает в Фейсбуке.
По окончательным данным, погибло девять человек.
Также спасатели публикуют фото последствий обстрела.
Напомним, в ночь с 21 на 22 марта Россия запустила по Украине беспилотники. В результате атаки дронами и было повреждено общежитие на территории профлицея в Ржищеве Киевской области.
Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.
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