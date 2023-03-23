Ночью спасатели закончили разбирать завалы на территории профлицея в Ржищеве Киевской области, куда вчера ударили российские дроны.

Об этом ГСЧС сообщает в Фейсбуке.

По окончательным данным, погибло девять человек.

Также спасатели публикуют фото последствий обстрела.

Напомним, в ночь с 21 на 22 марта Россия запустила по Украине беспилотники. В результате атаки дронами и было повреждено общежитие на территории профлицея в Ржищеве Киевской области.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.