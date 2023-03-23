Британская The Times пишет об украинском спецназе, который "калечит россиян, а не убивает", сбрасывая на них бомбы по наводке спутника ЦРУ.

Речь идет о спецподразделении "Тор", которое формально является полицейским спецотрядом и тесно связано с ГУР.

Выбор целей для удара осуществляется с помощью спутника Центрального разведывательного управления США. Цели отображаются в специальном приложении на планшете, рассказал командующий отрядом.

"Мы выбираем цели в программе, и цели могут быть размещены там как спутником ЦРУ, так и нашим спутником", - отметил он.

Большее число задач отряда связано со сбрасыванием бомб и корректировкой артиллерийского огня.

Ранее мы писали, что в ГУР сообщили, что купленный за деньги украинцев спутник помог уничтожить тысячи единиц техники РФ за 5 месяцев.

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