В пятницу, 24 марта, состоится общенациональное онлайн-голосование за кандидатов в антикоррупционный совет при Министерстве обороны. Оно пройдет с использованием системы рейтингового интернет-голосования, переданной Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в рамках проекта международной технической помощи.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос агентства "Укринформ".

В общей сложности для участия в конкурсе в состав общественного антикоррупционного совета предварительно подали заявки 53 кандидата, а все необходимые документы предоставили 29 претендентов. Из них с помощью онлайн-голосования выберут 15 членов совета, которые будут исполнять свои обязанности один год.

Граждане Украины смогут проголосовать за членов антикоррупционного совета в пятницу с 8:00 до 20:00. Ссылки на платформу НАПК для голосования будут обнародованы в течение суток.

Общественный антикоррупционный совет создается для более активного участия общественности в обеспечении оценки коррупционных рисков в Минобороны и формирования соответствующих антикоррупционных мер.

"Для организации процесса формирования состава общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины министерство обратилось в Национальное агентство с просьбой рассмотреть возможность использования системы рейтингового интернет-голосования, которая была передана Национальному агентству в рамках реализации проекта международной технической помощи "Поддержка организаций - лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие".

По согласованию с разработчиком системы Национальное агентство предоставило Министерству обороны Украины документацию на систему, а также обеспечило техническую консультационную поддержку специалистов министерства по ее использованию", - отметили в НАПК.

Напомним, феврале, после скандалов с закупками Минобороны продуктов для ВСУ по завышенным ценам министр обороны Алексей Резников заявил о планах усилить борьбу с коррупцией в его ведомстве и создать антикоррупционный совет.

Позже Резников обнародовал список организаций, которые присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны. В нее вошли разные общественные объединения.