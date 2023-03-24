Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC) продолжит помогать украинцам, которые пострадали в результате вторжения России.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Поддержка будет предоставляться с помощью платформы "єДопомога". В течение текущего года 50 тысяч граждан Украины получат выплаты в размере 2 220 гривен. Помощь будут выдавать каждый месяц в течение трех месяцев. Получить деньги смогут те, кто подал заявку в 2022 году.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, кому повысят пенсии в марте и июле.

Также сообщалось, что украинские беженцы в Польше смогут получить по 4 тыс. гривен на покупку лекарств.

Война в Украине продолжается уже 394-й день. Мы следим за новостями 24 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 393-го дня войны. На севере Бахмута, судя по сводкам, идут бои за промзону завода цветных металлов. Под обстрелами - Авдеевка. В областной военной администрации готовятся ввести принудительную эвакуацию гражданских из Авдеевки и прилегающих районов, а также со всей линии фронта, от Северска до Угледара.

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