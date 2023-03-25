Сегодня в 3:00 ночи Украина перейдет на летнее время. Часы будут переведены на один час вперед, чтобы продлить световой день.

Не только Украина будет переводить часы на летнее время, но и страны ЕС. Таким образом, основная часть их (кроме восточнобалканских, прибалтийских и Финляндии) будет и дальше "отставать" от Украины на один час, а Португалия, Британия и Ирландия - на два.

Россия же стрелки уже много лет весной не переводит. Соответственно, на ее территории, а также на аннексированных ею регионах Украины время теперь будет совпадать с киевским.

Ранее "Страна" писала, что для перевода часов не нужно просыпаться в три часа ночи. Механические часы можно перевести с вечера. А вот гаджеты - телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки время переведут автоматически. Нужно только убедиться, что включена функция автоматического перехода на летнее/зимнее время. Для этого достаточно использовать часовой пояс и время сети интернет.

Напомним, в отдельном материале "Страна" писала о том, как подстроить биологические часы под переход на летнее время.