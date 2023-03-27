В ряде российских городов отменены концерты Валерия Меладзе, который ранее на одном из концертов ответил "Героям слава!" на приветствие украинца.

По данным ТАСС, выступления отменили в Новосибирске, Барнауле и Кемерово.

Накануне были отменены концерты в ряде российских городов украинской певицы Ани Лорак. Ее заподозрили в финансировании ВСУ. Сама певица отрицает финансирование любой армии.

Меладзе же попал в скандал в России, когда на новогоднем концерте в Дубае на фразу "Слава Украине" ответил "Героям слава". После этого российские СМИ утверждали, что он лишился рекламных контрактов, задолжал налоговой и ликвидирует одну из своих компаний в России.

25 марта СК РФ и российская генпрокуратура завершили проверку певца из-за произнесенного лозунга.

Война в Украине продолжается уже 397-й день. Мы следим за новостями 27 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 396-го дня войны. Судя по данным из разных источников, сейчас накал боевых действий сместился с окраин Бахмута и сел вокруг него - за счет усиления боев в самом городе. Бои за пути снабжения вокруг Бахмута, судя по всему, приобрели характер позиционных. Украина с одной стороны укрепила оборону и провела ряд контратак на ключевых дорогах. С другой стороны, трассы все равно плотно простреливаются, и снабжение города боеприпасами и личным составом затруднено.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о том, зачем Путин размещает в Беларуси ядерное оружие, и о новом характере боев в Бахмуте.