В последнее время уполномоченный по правам человека получает все больше обращений от военнослужащих-срочников по поводу продления сроков службы. По его словам, срочников задерживают в армии после окончания сроков службы законно.

Об этом говорится в комментарии Дмитрия Лубинца, опубликованном сегодня.

Лубинец объяснил, что, согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", с момента введения в стране военного положения и до объявления демобилизации военная служба для военнослужащих-срочников продолжается, даже если истек ее срок.

При этом омбудсмен отметил, что отслужившие свое срочники, которых не отпускают домой, могут заключить контракты. А если их отправят на фронт, то в любом случае они будут получать дополнительно 100 тысяч гривен.

"Отмечу, что Конституция Украины определяет защиту Отечества, независимости и территориальной целостности обязанностью ее граждан... Поэтому в соответствии с основным законом продление срока службы военнослужащих-срочников не является ограничением их прав", – подытожил Лубинец.

Между тем война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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