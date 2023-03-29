В Украине продолжается скандал с ограничением СМИ в доступе к линии фронта.

Продюсер Sky News Азад Сафаров пишет, что теперь все журналисты должны обновлять раз в полгода аккредитации, которые ранее носили бессрочный характер.

"То есть только для Sky News теперь нужно будет переаккредитовать 40 журналистов, продюсеров", - пишет он в Facebook.

По его мнению, эта мера избыточна и обновление аккредитаций можно проводить в автоматическом режиме.

"Нельзя одной рукой просить помощи у Европы, США, общества и мира, а другой – закрывать доступ журналистам и превращать их работу в ад", - написал он.

Кроме того, по его мнению, это новшество вредит Украине, так как и без того интерес к войне в мировых СМИ падает.

Ранее украинские военные корреспонденты записали коллективное обращение, в котором обвинили власть в делении журналистов на "своих и чужих". Так они отреагировали на решение о введении зон доступа на фронте для прессы.

Напомним, зоны боевых действий были разделены на "красные", "желтые" и "зеленые". В "красной зоне" работа даже аккредитованных СМИ запрещена.

Война в Украине продолжается уже 399-й день. Мы следим за новостями 29 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 398-го дня войны. Самая горячая точка фронта - Бахмут, за который продолжаются бои. На этом направлении РФ усиливает "вагнеровцев" подразделениями регулярной армии, в первую очередь, десантниками. Что касается Авдеевки, то британская разведка считает, что в последние дни РФ отдает приоритет операции по ее окружению перед всеми остальными направлениями

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о стратегическом значении Авдеевки и проблеме СУ-35 для Украины.