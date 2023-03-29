В минувшее воскресенье, 26 марта, Ливан проснулся в двух часовых поясах. Причиной стал спор между политическими и религиозными властями страны о продлении зимнего времени на месяц.

Об этом пишет Reuters.

Временный премьер-министр Ливана Наджиб Микати в прошлый четверг принял решение перевести часы на час вперед через месяц - 20 апреля. Обычно в стране это происходит в последние выходные марта. Хотя причины такого решения не назывались, среди мусульман оно было воспринято как победа. Отсрочка перевода стрелок позволит постящимся во время священного месяца Рамадан прервать пост на час раньше, примерно в шесть вечера вместо семи.

Однако влиятельная маронитская католическая церковь Ливана в субботу объявила, что не подчинится этому решению. По словам ее представителей, с ними не провели никаких консультаций и не учли международные стандарты. В итоге маронитская церковь перевела часы вперед в субботу вечером. Другие христианские организации, партии и школы объявили об аналогичных планах.

Проблема с переходом на летнее время усугубила разногласия между политическими и религиозными властями Ливана. В стране в 1975-1990 годах шла гражданская война между христианскими и мусульманскими фракциями, а места в парламенте распределяются по религиозному признаку.

Ранее мы писали, что Госдума планирует установить московское время в захваченных регионах Украины.

Напомним, на минувших выходных Украина перешла на летнее время.