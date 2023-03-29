В Киеве появился новый глава патрульной полиции. Им стал Ярослав Курбаков.

Об этом сообщает в среду, 29 марта, пресс-служба Киевской патрульной полиции в своем Telegram-канале.

"Сегодня представили нового руководителя – майора полиции Ярослава Курбакова", - говорится в сообщении.

С марта 2020 года по настоящее время Ярослав Курбаков занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления. В патрульной полиции он начал работу в 2015 году. За почти восемь лет службы он прошел путь от инспектора до начальника управления.

Кроме того, Курбаков был начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ДПП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ДПП.

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