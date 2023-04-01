Кабинет министров Украины принял постановление об окладах председателя и членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, председатель Нацсовета получит оклад 25 224 грн.

Первый зам - 24 173 грн. Заместитель председателя, ответственный секретарь - 23 122 грн. Член Нацсовета - 21 020 грн в месяц.

Необходимость в отдельном постановлении возникла в связи со вступлением вчера в силу закона о медиа.

В самом законе прописаны гораздо более высокие оклады руководства и членов Нацсовета. Так, члены Нацсовета должны были бы получать 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - а это более 200 тысяч грн в месяц.

Председателю Нацсовета полагалось бы 75 прожиточных минимумов с коэффициентом 1,2 - на сегодня это более 260 тысяч гривен.

Однако в феврале парламент принял изменения к закону о бюджете на текущий год, согласно которому повышение окладов Нацсовета откладывается в связи с военным положением.

Таким образом, Кабмин принятием постановления временно урегулировал вопрос с оплатой труда руководства Нацсовета и оставил их без повышенных окладов.

Ранее мы публиковали таблицы с утвержденным новым уровнем денежного обеспечения военных.

Также "Страна" рассказывала, что за январь почти все нардепы получили стопроцентную надбавку к окладу за интенсивность труда.