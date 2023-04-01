Кабинет министров оставил руководство Нацсовета по ТВ без повышенных окладов
Кабинет министров Украины принял постановление об окладах председателя и членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Согласно документу, председатель Нацсовета получит оклад 25 224 грн.
Первый зам - 24 173 грн. Заместитель председателя, ответственный секретарь - 23 122 грн. Член Нацсовета - 21 020 грн в месяц.
Необходимость в отдельном постановлении возникла в связи со вступлением вчера в силу закона о медиа.
В самом законе прописаны гораздо более высокие оклады руководства и членов Нацсовета. Так, члены Нацсовета должны были бы получать 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - а это более 200 тысяч грн в месяц.
Председателю Нацсовета полагалось бы 75 прожиточных минимумов с коэффициентом 1,2 - на сегодня это более 260 тысяч гривен.
Однако в феврале парламент принял изменения к закону о бюджете на текущий год, согласно которому повышение окладов Нацсовета откладывается в связи с военным положением.
Таким образом, Кабмин принятием постановления временно урегулировал вопрос с оплатой труда руководства Нацсовета и оставил их без повышенных окладов.
Ранее мы публиковали таблицы с утвержденным новым уровнем денежного обеспечения военных.
Также "Страна" рассказывала, что за январь почти все нардепы получили стопроцентную надбавку к окладу за интенсивность труда.