Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны по ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Тем самым, устранено последнее препятствия для вступления Финляндии в Североатлантический Альянс.

Указ об этом опубликован в официальной прессе в субботу, 1 апреля.

Парламент принял решение о ратификации позавчера.

У президента Эрдогана было пятнадцать дней, чтобы подтвердить решение парламента.

При этом вступление в НАТО второй скандинавской страны-претендента - Швеции - Турция ратифицировать отказывается.

Тем временем генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия в ближайшие дни официально станет членом НАТО.

"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО - сильнее", - сказал Столтенберг.

Ранее мы писали, что недавно президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в Североатлантический Альянс.

Также "Страна" рассказывала, что в феврале Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.