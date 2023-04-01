Президент Турции подписал решение парламента о вступлении Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента страны по ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Тем самым, устранено последнее препятствия для вступления Финляндии в Североатлантический Альянс.
Указ об этом опубликован в официальной прессе в субботу, 1 апреля.
Парламент принял решение о ратификации позавчера.
У президента Эрдогана было пятнадцать дней, чтобы подтвердить решение парламента.
При этом вступление в НАТО второй скандинавской страны-претендента - Швеции - Турция ратифицировать отказывается.
Тем временем генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия в ближайшие дни официально станет членом НАТО.
"Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО - сильнее", - сказал Столтенберг.
Ранее мы писали, что недавно президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о вступлении страны в Североатлантический Альянс.
Также "Страна" рассказывала, что в феврале Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО.