Действующий президент Литвы Гитанас Науседа в июне 1988 года стал членом КПСС и скрыл это, когда баллотировался на пост главы государства в 2019 году.

Соответствующие документы опубликовал литовский журналист Довидас Панцеровас в Facebook.

Президентская служба этот факт подтвердила, но отметила, что в деятельности партии Науседа не участвовал, пишет Delfi. В анкете кандидата этой информации не было, поскольку эта информация не является обязательной.

Панцеровас сказал, что на днях Литовский особый архив предал огласке списки людей, которых должны были выслать из Литвы, а также другие дела архива. В них есть и документы президента Науседы.

В числе документов заявление Науседы на вступление в Компартию от 20 мая 1988 года, партийный билет ему был выдан 27 июня того же года.

Журналист Панцеровас в Фейсбуке подчеркнул, что не считает и не утверждает, что "членство в коммунистической партии является несмываемым пятном".

"Однако президент науседа в своих выступлениях говорит о Саюдисе, митингах Саюдиса, а на самом деле в то время он выбрал иную сторону баррикады – по крайней мере официально", – написал журналист.

Он напомнил, что экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, в отличие от Науседы, указывала в анкете членство в Компартии.

Ранее мы писали о том, что Сейм Литвы единогласно признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Также сообщалось, что Православная церковь Литвы осудила агрессию РФ против Украины и запросила у РПЦ самоуправляемый статус.