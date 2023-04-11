В Минобороны утвердили состав Общественного антикоррупционного совета, который выбирали украинцы на общенациональном голосовании в марте.

Об этом сообщается на сайте Минобороны.

В состав совета вошли кандидаты, которые набрали больше всего голосов:

Геращенко Александр Владимирович - от ОО "Центр противодействия рейдерству и коррупции";

Григорян Артак Володеевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";

Грушовец Евгений Анатольевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Кальницкий Виталий Владимирович - от ОО "Антикоррупционная сокира";

Кривошея Геннадий Григорьевич - от ОО "Вместе против коррупции";

Масюк Виталий Владимирович - от ОО "Новая Честная Украина";

Николаенко Татьяна Владимировна - от ОО "Сороритас";

Оджиковский Виталий Олегович - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Остапенко Дмитрий Николаевич - от ВОО "Ассоциация юристов Украины";

Пионтковский Константин Анатольевич - от ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан";

Прудковских Виктор Вячеславович - от ОО "Антикоррупционная сокира";

Свирко Олег Станиславович - от ОО "Сороритас";

Трегуб Елена Николаевна - от ОО "Независимая антикоррупционная комиссия";

Шуба Анастасия Вадимовна от - ОО "Антикоррупционная сокира";

Яровая Богдана Эдуардовна - от ОО "Сороритас".

Всего были поданы заявки от более 50 кандидатов. Комиссия допустила к участию 29 кандидатов.

Ведомство уверяет, что процесс формирования совета состоялся без нарушений и уже были рассмотрены все письменные обращения, содержащие жалобы и апелляции на результаты голосования.

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