Города Ясиноватая в Донецкой области с утра 14 апреля подвергается обстрелам.

Об этом сообщили "власти ДНР".

По их данным, в результате были повреждены несколько жилых домов в 3-м микрорайоне города, погибли четыре человека и десять ранены, в том числе семилетняя девочка.

По информации местных телеграм-каналов, прилет был и по Ясиноватскому машиностроительному заводу.

Как пишут местные паблики, обстрел велся из РСЗО "Град".

Украинские официальные источники никакой информации о Ясиноватой не приводили.

Напомним, в результате пятничного удара по Славянску погибли пять человек, 15 получили ранения. Повреждены пять многоэтажек и пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля. Под завалами домов могут оставаться люди.

Война в Украине продолжается уже 415-й день. Мы следим за новостями 14 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 414-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Ежесуточно на этом участке РФ совершает 40-50 попыток штурма и более 500 обстрелов с применением всего спектра вооружения. Для усиления российской группировки в Бахмут была переброшена часть сил и средств с Авдеевского направления.

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