В Филадельфии неизвестный похитил из припаркованного грузовика около миллиона десятицентовых монет, который в США называют даймами. Общая сумма украденного составила 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает CBS со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел рано утром в четверг на парковке Walmart на северо-востоке Филадельфии, где вор взломал припаркованный грузовик с помощью болторезов и вынес из него около миллиона десятицентовиков. Полиция сообщила, что в грузовике было около 750 000 долларов в десятицентовых монетах.

После кражи тысячи десятицентовых монет остались разбросаны по всей стоянке до ближайшей дороги. Бригады уборщиков потратили часы на то, чтобы их собрать.

Согласно сообщению филиала CBS News в Филадельфии, водитель грузовика забрал монеты с Монетного двора Филадельфии в Старом городе, поехал на северо-восток, где он живет, оставил трейлер на стоянке на ночь и отправился домой, чтобы отдохнуть перед следующим перегоном груза во Флориду.

Власти заявили, что, хотя кража десятицентовиков необычна, в последнее время в этом районе наблюдается рост краж грузов.

"У нас воровали баранину, курицу, телевизоры, холодильники и так далее", — сказал капитан Джон Райан из полицейского управления Филадельфии.

Полиция сейчас просматривает видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, кто мог это сделать.

Ранее мы писали, что в Тернопольской области мужчина, осужденный за кражу, досрочно вышел из тюрьмы за образцовое поведение и снова попался на воровстве. Три раза он воровал один и тот же набор продуктов: коньяк, шоколад и колу.

Также мы рассказывали, как со дна озера в Швейцарии украли большой тяжелый стальной шар с элитным алкоголем.