В понедельник, 17 апреля, в Украине будет облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщает прогноз погоды Укргидрометцентра.

В западных областях и в Одесской области днем пройдет небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Приазовье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем составит +11+...16, в Закарпатье и в Крыму до +20. На высокогорье Карпат ночью и днем +2...+7.

В Киеве сегодня облачная с прояснениями погода, без осадков. Дневная температура +12...+14.

Прогноз погоды на 17 апреля 2023 года

Вследствие значительного сброса воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской области.

В результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет продолжаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки.

Напомним, что значительную часть Украины может затопить в ближайшие дни. Вода уже подступает к Киеву.

Ранее под Киевом размыло дамбу: переправу затопило, вода подступает к домам людей

А в самом Киеве киевляне передвигаются на плотах. Появилось видео затопленного парка развлечений на Трухановом острове.

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