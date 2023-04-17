Появилось видео с польскими танками PT-91 Twardy на украинских дорогах. Кадры публикуют телеграм-каналы.

Напомним, в феврале Польша заявляла, что передаст 60 таких танков Украине.

PT-91 Twardy - это модернизация советского основного танка Т-72 "Урал", самого массового танка второго поколения. Его польский аналог производился с 1995 по 2002 год, всего для Вооруженных сил Польши было выпущено 232 таких танка.

Ранее сегодня появились первые видео боевых машин пехоты Bradley в Украине. Где именно были сняты кадры, не сообщалось.

Война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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