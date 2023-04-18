Журналисты ВВС сообщили, что Путин был на базе отдыха под Геническом
Президент России Владимир Путин во время поездки на оккупированные территории Украины был на базе под Геническом Херсонской области.
Об этом пишет "Би-би-си".
Отдел верификации "Би-би-си" проверил и подтверждает: российский президент действительно был в Геническе и, в частности, на территории бывшей базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа.
"Би-би-си" верифицировала геолокацию кадров с Путиным, сопоставив фотографии и установив идентичность зданий и водонапорной башни на них.
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