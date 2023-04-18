Президент России Владимир Путин во время поездки на оккупированные территории Украины был на базе под Геническом Херсонской области.

Об этом пишет "Би-би-си".

Отдел верификации "Би-би-си" проверил и подтверждает: российский президент действительно был в Геническе и, в частности, на территории бывшей базы отдыха "Бригантина" на Арабатской стрелке, в нескольких километрах к югу от Геническа.

"Би-би-си" верифицировала геолокацию кадров с Путиным, сопоставив фотографии и установив идентичность зданий и водонапорной башни на них.

Мы подробно анализировали, зачем Путин посетил оккупированную Херсонскую область.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.