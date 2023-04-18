Тело экс-нардепа Олега Барны еще не эвакуировали с поля боя, поэтому официально погибшим его не считают. Однако "все указывает на то, что он погиб".

Об этом сообщил "Суспильному" пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша Мирослав Семенюк. В этой бригаде служил Барна.

Ранее мы писали, что вчера бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко "Солидарность" погиб на войне.

Война в Украине продолжается уже 419-й день. Мы следим за новостями 18 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 418-го дня войны. Российское минобороны заявило о захвате еще двух кварталов Бахмута. Зеленский в своем вечернем обращении указал на проблемы с поставками оружия с Запада. Нардеп Вениславский опять поднял тему электронных повесток в Украине. А журнал Newsweek заявил, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, почему поляки, венгры и словаки заблокировали экспорт зерна из Украины.