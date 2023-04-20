Стали известны новые подробности гибели на фронте экс-нардепа Олега Барны, который погиб на войне за день до дня рождения.

Депутат Ирина Геращенко сообщает, что это произошло в бою под Угледаром. Барна служил в штурмовой роте.

"Прощание с ним состоится 21 апреля в Киеве. В 11 - служба в Михайловском соборе. Потом в 12 - на Майдане.

Активный участник Революции Достоинства, первое ранение Олег получил 18 февраля 2014 года на Майдане. Весной того же года пошел добровольцем в АТО. Был ранен.

Олег был учителем в мирной жизни. Потом депутатом Верховной Рады 8 созыва, он всегда ратовал за правду, именно так, как чувствовал.

В феврале 24 снова вернулся в ЗСУ. Служил в пехоте. Входил в штурмовую роту. Погиб в бою под Угледаром", - написала Геращенко в Facebook.

Отметим, что 17 апреля россияне сообщали о попытке украинского контрнаступления под Угледаром. А 18-го стало известно о гибели Барны.

Таким образом окончательно подтверждена гибель Барны на Донбассе. Ранее сообщалось, что его тело еще не эвакуировали с поля боя, поэтому официально погибшим его не называли.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.