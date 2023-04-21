Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова – мы знаем обо всех планах врага в ближайший период. Разрабатываем еще более качественную схему распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, особое внимание здесь – новосозданным бригадам.

Также обсуждались вопросы налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями", - написал Зеленский.

Также сегодня на авиабазе "Рамштайн" проходит заседание о вооружении Украины. На этой встрече Украина хотела обсудить передачу дальнобойных ракет - на 100 и более километров. Об этом заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Война в Украине продолжается уже 422-й день. Мы следим за новостями 21 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 421-го дня войны. На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут и Хромово. Бои также шли на Лиманском направлении - в районах южной окраины Кременной и в Серебрянском лесничестве. К западу от Донецка были попытки наступления РФ в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.